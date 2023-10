Al Club Alpino festa dei cinque anni con Nives Meroi

Domani sera grande appuntamento per gli amanti della montagna a Pavullo: in occasione dei cinque anni dalla fondazione, la locale sezione del Club Alpino Italiano organizza una serata evento con la nota alpinista Nives Meroi. Sarà un incontro-dialogo dal titolo ‘Si vince o si perde insieme’ con questa icona della montagna tra le più forti alpiniste al mondo che, insieme al marito Romano Benet, ha scalato tutte le quattordici vette del mondo che superano gli ottomila metri, senza bombole d’ossigeno né portatori d’alta quota. I due sono la prima coppia in assoluto nel mondo a riuscire nell’impresa. La sera si terrà al cinema-teatro Mac Mazzieri di Pavullo, con inizio alle ore 21, ad ingresso libero. ‘E’ un grande piacere ed un vero onore ospitare Nives -dicono dal Cai- esempio di attaccamento alla montagna nel senso più ampio della parola ed esempio di come affrontare adeguatamente l’alpinismo e la vita’. Nives Meroi infatti dice: ‘’Scalare pareti mi ha aiutato a vivere con più cura, ti impone di essere pronto a ogni passo e di farne uno alla volta’ Domenica invece, alle ore 10, nell’ambito della fiera Ski-pass a Modena verrà proiettato il docu-film ‘Storia di una Croce d’Appennino’.