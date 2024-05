Al Comunale Bach e hip-hop vanno a braccetto

Bach e l’hip hop sembrano due mondi lontanissimi, incapaci di dialogare... Ma prepariamoci a cambiare idea, grazie all’ultimo appuntamento di "Dentro le note", la rassegna proposta dal teatro Comunale Pavarotti Freni, in collaborazione con l’Università di Modena e Reggio Emilia. Domani (lunedì 13) alle 17.30 nel ridotto del Comunale (con ingresso libero), verrà presentato lo spettacolo "Movimento", realizzato nel contesto del progetto Europa Creativa di cui il teatro fa parte insieme al Notenspur di Lipsia e al complesso barocco Le Concert de l’Hostel Dieu di Lione. Stimolato dalla direzione artistica di Franck-Emmanuel Comte, il progetto fa rivivere la musica di Bach attraverso la commistione con diverse forme della contemporaneità. Di "Movimento" sono protagonisti il ballerino e coreografo Hubert Hazebroucq, uno dei maggiori esperti di danze antiche, la danzatrice hip hop Maria Picardi e la violoncellista Aude Walker-Viry. Come "Babel Bach", lo scorso anno, ci ha mostrato l’unione fra la declamazione e la musica antica, così questa variazione coreografica (creata con la regia di Gerrit Berenike Heiter, docente all’Università di musica e arti dello spettacolo di Mannheim) ci accompagna a scoprire la danza e le sue forme che hanno pervaso per secoli la musica strumentale occidentale. Promettendoci sorprese.

