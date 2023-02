Al Comunale danzerà la stella Abbagnato

Scorrendo i cartelloni del teatro Comunale e del teatro Storchi, sono tanti gli appuntamenti di spicco per le prossime settimane. Al Comunale, per esempio, il 19 marzo l’étoile Eleonora Abbagnato sarà Giulietta in uno degli spettacoli più attesi della stagione di danza. Praticamente già tutto esaurito per il musical "Pretty Woman", in scena il 28 marzo. E fra le proposte dello Storchi, spiccano Massimo Popolizio in "Uno sguardo dal ponte" di Arthur Miller (dal 2 al 5 marzo) e la prima nazionale di "Lazarus" di David Bowie che Walter Malosti riporta in scena con Manuel Agnelli come protagonista d’eccezione (dal 29 marzo). Nel programma del festival L’Altro Suono (che approfondiamo nella pagina Spettacoli), brillano le presenze del compositore e direttore Tan Dun, premio Oscar 2001, così come di Yuvai Avital, Alice e Moni Ovadia.

