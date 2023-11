Al Comunale "Il Trovatore" con un nuovo allestimento

È stata definita dagli esperti "l’opera delle opere", la sintesi più deflagrante e avvincente del melodramma italiano. "Il Trovatore", capolavoro di Giuseppe Verdi andrà in scena al teatro Comunale Pavarotti Freni domani, venerdì primo dicembre) alle 20 e domenica pomeriggio, 3 dicembre, con inizio alle ore 15.30, in un nuovo allestimento con la regia e i costumi di Stefano Monti. Fra gli interpreti da citare, Dalibor Jenis, Marta Torbidoni, Anna Maria Chiuri ed Ernesto Villari. Anche per questo prestigioso titolo della stagione lirica, il Teatro Comunale e gli Amici dei teatri modenesi organizzano un incontro del ciclo "Invito all’Opera": oggi nel tardo pomeriggio (giovedì 30) alle 18, presso il Ridotto del teatro, il capolavoro verdiano verrà presentato dal musicologo Piero Mioli.