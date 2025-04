Al Comunale Invito all’Opera per i Beatles versione sinfonica

Il Teatro Comunale comunica che l’incontro di presentazione dello spettacolo dedicato ai Beatles e all’oratorio Ecce cor meum di Paul McCartney precedentemente annunciato per giovedì 24 aprile alle 18 è stato posticipato a martedì 29 aprile alle ore 19, un’ora prima del concerto.

L’incontro, per la serie "Invito all’Opera" in collaborazione con Amici dei Teatri Modenesi, sarà tenuto dall’Associazione Beatlesiani d’Italia (Sala del Ridotto, ingresso libero da via Goldoni 1).

Oltre al brano di Paul McCartney, per solo, orchestra, coro misto e voci bianche, il concerto, con inizio alle ore 20, prevede grandi successi quali Eleanor Rigby, The Long and Winding Road, Penny Lane, Something, Yesterday, Let It Be, Hey Jude nell’arrangiamento orchestrale di Antonio Aiello e interpretati da Melissa Purnell.