Al Comune mancano 724mila euro: "Lo Stato non paga il rimborso"

Ammonta a 724mila euro il debito dello Stato nei confronti del Comune di Ravarino. E questo ritardo mette a rischio prestazioni essenziali di welfare. A sollevare pubblicamente il problema è via social il vicesindaco Patrizio Piga. "Ultimamente in Italia sembra che tutto vada bene – spiega Piga – mentre le difficoltà per i Comuni aumentano. Siamo preoccupati perché questo crea un problema di tenuta sociale. Stiamo cercando di capire come per poter garantire i sevizi che forniamo ai cittadini". La situazione per Ravarino è aggravata dalle sue scarse fonti di entrata su cui poter far leva. "Nell’estate 2023, la scuola primaria Buonarroti – chiarisce Piga – ha visto importanti lavori di miglioramento sismico finanziati con la partecipazione ai bandi del Pnrr.

L’intervento è stato effettuato in tempi record, consentendo di riaprire regolarmente già il 15 settembre dello stesso anno. La palestra annessa, invece, ha visto l’inizio lavori a fine 2023 ed è stata inaugurata a settembre 2024. Anch’essa oggetto di adeguamento sismico e riqualificazione. L’importo complessivo degli interventi è stato di 1.020.000 euro, cofinanziati dal Comune per 255mila euro. Ad oggi, dal fondo Pnrr, ci sono stati rimborsati solo 350mila euro su oltre un milione di spese già sostenute. Analogamente, per l’asilo nido, oggetto di interventi di adeguamento sismico, riqualificazione e ampliamento dei posti. I lavori, finanziati interamente da Pnrr per un importo di 453.000 euro, sono iniziati a settembre 2023 e conclusi a inizio febbraio 2024. Ad oggi, dal fondo Pnrr, ci sono stati rimborsati appena 144.000 euro". Da molti mesi, nonostante i lavori siamo stati correttamente ultimati e rendicontati allo Stato si attende l’arrivo delle risorse promesse. "La grande difficoltà degli Enti locali quando effettuano lavori finanziati con bandi del Pnrr, – denuncia Piga – sta nel fatto che i costi devono essere anticipati dal Comune, ma i rimborsi arrivano con grande ritardo e con tempistiche incerte".

Alberto Greco