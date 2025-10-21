"Al Corni furti e violenza quotidiana. Situazione al limite: basta silenzi"

"Ho paura ogni volta che mio figlio va a scuola, ogni volta che sale su un autobus, ogni volta che si ferma alla stazione delle autocorriere o va in centro, al sabato pomeriggio. Quando torna a casa, alla fine delle lezioni, mi racconta sempre qualche episodio che ha subito o hanno subito i compagni dentro alle mura scolastiche. Così non si può andare avanti". Sono parole di preoccupazione ma anche di rabbia quelle di un papà modenese il cui figlio, 15 anni, frequenta il Corni Tecnico teatro della grave aggressione ai danni di un ragazzino di un anno più piccolo. "Abbiamo un buon rapporto io e mio figlio – spiega il genitore – e non voglio che mi tenga nascosto nulla. Infatti mi ha parlato subito del ragazzino aggredito a scuola: mi ha spiegato che tutti si sono accorti di quello che era appena accaduto e che il compagno è stato pestato dentro ai bagni, su all’ultimo piano (aggressione pare iniziata in cortile, ndr). E’ intervenuto il bidello; poi hanno chiuso il bagno per il resto della giornata. Ma non è un episodio isolato – denuncia il padre – . Nei giorni scorsi mio figlio si è trovato due ragazzini che gli rubavano nello zaino, durante l’intervallo. Chiamiamoli ‘maranza’, perchè va di moda così. Al suo compagno hanno rubato venti euro, ad un’altra altri soldi, gettando poi a terra i portafogli. Pare siano stati riconosciuti ma non sappiamo poi se per loro vi siano state conseguenze. Quello che capita in quella scuola resta nel silenzio: non vogliono alzare la polvere. Non è una questione di rivalità tra Professionale e Tecnico perchè io parlo di episodi che avvengono dentro al Tecnico tra studenti del Tecnico – spiega ancora il genitore –. Gli studenti di origine straniera fanno gruppo, si spalleggiano l’un l’altro e – mi racconta mio figlio – non interagiscono. Spesso le famiglie sono assenti: occorrono figure ‘terze’ per favorire integrazione ed educazione". Il papà continua: "Dall’altra parte, ci sono anche tanti episodi di razzismo: un compagno di mio figlio, italiano, la settimana scorsa ha offeso per tutta la mattina il compagno di classe straniero che, a fine giornata, lo ha preso a pugni". E poi i furti. "Mio figlio me lo dice tutti i giorni: non riescono a fare una lezione intera. L’altra mattina un professore ha messo la nota a tre studenti e questi lo hanno minacciato, alzandosi in piedi e andando alla cattedra. Io da genitore sicuramente non sono tranquillo, né quando è a scuola, né quando prende il bus o va in centro o in autostazione. Gli metto cinque euro in tasca ogni volta perchè consegni quelli piuttosto di finire picchiato. Preferisco perdere cinque euro piuttosto che veder tornare a casa mio figlio con i lividi. Se la prendono sempre con i più fragili, più deboli: se non altro mio figlio fa judo da dieci anni e si sa difendere. Ma non si può vivere in mezzo alla violenza: siamo nella giungla, Modena non è più vivibile. Ho paura anche la mattina quando mia moglie va a lavorare in bicicletta. Bisogna sollevare il polverone dal Corni perchè vengano adottati i provvedimenti".

Intanto ieri il 14enne pestato dal branco è stato operato al Policlinico per ridurre le ferite al volto. Pare che gli aggressori siano 4 minori originari del Nord Africa.

Valentina Reggiani