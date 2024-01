Al Country Club la spunta Severi. In Prima vince Levrini

La quinta prova del circuito Ticket to Paradise, che premia i migliori del ranking con la finale internazionale, ha aperto l’attività agonistica dell’ultimo fine settimana di dicembre al Modena Golf & Country Club. Con un’eccellente prestazione e un giro in 73 colpi, uno solamente oltre il par del campo, Sandro Severi ha vinto la gara. In prima categoria William Levrini (41) ha superato di misura Claudio Cavicchioli al termine di un avvincente testa a testa. In seconda prova sontuosa per il parmense Enrico Tavani (44) che ha lasciato a tre lunghezze il bravo Enrico Bellodi. Premi speciali a Stefania Sala (37) ed Enrico Spagnoli (40), rispettivamente migliori lady e senior. Domenica 31 dicembre spazio al divertimento nella Louisiana di San Silvestro, giocata con formula a squadre. Massimo Cavina, Silvano Pasi, Davide Baroncini e Benedetto Selvatico Estense (57) si sono imposti davanti a Paolo Rosanelli, Sandro Severi, Leonardo Silba, Enrico Bellodi e Chiara Serafini (53).

Andrea Ronchi