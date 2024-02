Al Country Club si impone Iaccheri

Sabato scorso al Modena Golf & Country Club è andato in scena il terzo appuntamento del circuito Villano Winter Challenge. Nicola Iaccheri è stato il migliore assoluto con 74 colpi. Grande equilibrio in prima categoria nella quale ben tre giocatori hanno terminato appaiati a quota 40 punti. In virtù del miglior parziale nelle ultime buche Antonio Vivi ha avuto la meglio su Cecilio Ballarini e Maurizio Colombini. In seconda Nedo Brogi (39) ha ottenuto il successo seguito da Roberto Lodi (37) e Luigi Gallinoni (36) mentre in terza Marianna Onofri (38) ha superato Carlo Pignatari (38) e Mirko Dragani (36). Domenica oltre 80 giocatori sono scesi in campo a coppie nella tappa del Voucher & Travel Tuscany Taste. Sandro Severi e Luca Gelsomino hanno battuto avversari e par del percorso completando le 18 buche del circolo di Formigine in 71 colpi. Nella categoria netta Sesto Bonacini e Paola Leonardi (47) battono Enrico Levi e Florio Tardelli (45).

Andrea Ronchi