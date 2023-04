Al Coverings in arrivo 60 marchi italiani

Fino a trent’anni fa era quasi un miraggio negli Stati Uniti, dove la quasi totalità dei pavimenti nelle case veniva rivestita dalla moquette. Da allora di strada ne ha fatta un bel po’ la piastrella che ha raggiunto quasi il 13% delle abitazioni. Merito anche delle imprese italiane che col tempo hanno conquistato grosse fette di mercato e ora si presentano a Coverings, la più grande fiera internazionale di piastrelle e pietre naturali del Nord America, giunta alla sua 33a edizione, che aprirà i battenti il 18 aprile a Orlando in Florida.

Sono 60 i marchi italiani che nei quattro giorni di manifestazione presentano le ultime collezioni di piastrelle di ceramica e nuovi prodotti per l’installazione, all’avanguardia in termini di tecnologia, sostenibilità e design. A ospitare la ‘Ceramics of Italy’ è il ‘Giardino all’Italiana’, lo stand progettato dallo studio Hdr rispecchiando lo stile di vita italiano e i valori fondamentali della ceramica made in Italy. La struttura modulare, tra l’altro, può essere riutilizzata in modo sostenibile per eventi futuri. A rimarcare la ‘potenza’ che la ceramica italiana ha dimostrato negli anni negli Stati Uniti, le superfici ceramiche ricoprono i pavimenti e anche panche del ‘giardino’. Per il secondo anno, Ceramics of Italy allestisce anche una mostra riguardante i progetti vincitori del Tile Competition 2023, il concorso che premia l’utilizzo di piastrelle italiane di ceramica e gres porcellanato in progetti realizzati in tutto il Nord America. All’interno dello stand, i progetti sono presentati su una grande parete grafica per evidenziarne i dettagli e gli elementi più caratterizzanti. Puntando su una costante attenzione all’ambiente e al benessere, al lusso e alla fruizione di spazi esterni, il Padiglione Italia mostra ai visitatori un’ampia varietà di collezioni di piastrelle e di prodotti per l’installazione legati a queste principali tendenze. A dominare sono palette di colori dai toni caldi, azzurri e verdi che ricordano la natura, così da trasmettere un’energia positiva, rilassante ed un senso di generale benessere. Grazie ai nuovi traguardi raggiunti nella decorazione digitale ad alta definizione, sono esposte collezioni in grado di riprodurre in modo iperrealistico i diversi materiali naturali, oltre a versioni artistiche e biofiliche di carta da parati in ceramica. Particolari innovazioni, dettate dai diversi progressi tecnologici compiuti, si possono ammirare soprattutto in ambienti come la cucina - con piani cottura in ceramica dotati di sistemi a induzione invisibili. Numerosi sono inoltre i prodotti specificamente per l’esterno, tra cui pavimentazioni in gres porcellanato, sistemi di piedistalli, pezzi speciali per il rivestimento di piscine, superfici di grande formato per piani di lavoro.

Paolo Tomassone