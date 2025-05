Al Dadà c’è ’Bello!’. Sul palco danzatori e artisti circensi

La stagione di Ert al teatro Dadà di Castelfranco si concluderà oggi alle 16 con "Bello!", lo spettacolo creato e diretto da Francesco Sgrò, fondatore della compagnia Fabbrica C e fra gli ideatori di Cordata For, un network di promozione del circo contemporaneo. In scena sei artisti circensi e un attore indagano esperienze collettive e individuali di stupore, cercando di cogliere l’inafferrabilità del concetto di bellezza attraverso il linguaggio del circo contemporaneo, con numeri acrobatici ma anche danza e teatro. Siamo diventati incapaci di riconoscere la bellezza?, è la domanda che ci pone "Bello!". Lo stile di vita della nostra società ha reso più confusa la linea di demarcazione tra esperienza estetica e ordinaria, quotidiana, e semplici giudizi di gusto vengono trasformati in valore supremo, arrivando a trovare bello qualsiasi cosa. Xxx Il circo si pone come linguaggio naturale per affrontare questo tema: da sempre ha dato al brutto il diritto di essere visto, osando mostrare deformità, abusando di tende rosse, ghette dorate, zucchero filato, popcorn, olio combustibile, trucchi oltraggiosi e costumi kitsch. "Il circo che voglio fare è esigente – spiega Sgrò – né teatrale né coreografico, ma aperto a tutte le forme di contaminazione, si affida al potere drammatico e intrinseco del movimento acrobatico". Lo spettacolo è compreso fra gli appuntamenti di "Carne", il focus di drammaturgia fisica a cura di Michela Lucenti.