Al Dadà ’Paese di gente strana’ Il debutto della commedia local

Stasera alle 21 il Teatro Dadà di Castelfranco ospiterà il debutto assoluto di una commedia ironica, con parentesi malinconiche, ‘Paese di gente strana’. Il Teatro di Comunità di Spilamberto ha scelto questo titolo in onore dei personaggi paesani che hanno lasciato un segno indelebile nelle narrazioni locali ma vuole più genericamente descrivere i classici protagonisti dei racconti di paese che accomunano per le province emiliane. La regia è di Camilla Ferrari (foto), guida artistica e docente della compagnia dal 2016, autrice, assieme a Gianna Comani, di questo testo nato da ricerche negli archivi storici dell’Unione Terre di Castelli, in collaborazione con gli esperti storici dell’Associazione N.a.s.co. a Spilamberto.

Saranno 17 gli attori sul palcoscenico con questo spettacolo rievocativo, in lingua italiana ma con chiare inflessioni dialettali, che darà spazio a rivalse lavorative, vecchi pettegolezzi tramandati oralmente, episodi di scontri e legami di comunità, gelosie, progressi e sogni di donne e uomini a volte eccentrici, rimasti impressi nelle memorie e ancora riconoscibili, per molti versi, nelle dinamiche umane dei giorni nostri e di ogni paese. Le scene si caleranno in luoghi a volte dimenticati come la filanda, e in altri, come piazze e osterie, ancora oggi ben presenti ma orfani delle abitudini di un tempo in cui vite stentate e barriere sociali erano la normalità, ma non impedivano la leggerezza di una risata. La rappresentazione, divisa in campi, vedrà alternare ambientazioni e periodi storici utilizzando anche il linguaggio delle ombre per proiettare il racconto su paesaggi ed elementi remoti ormai rimasti indefiniti nella memoria collettiva.

m.s.c.