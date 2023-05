Al Dadà vita paesana del passato

Domani, domenica 21 maggio, con inizio alle ore 21.00 al Teatro Dadà di Castelfranco Emilia debutterà in scena una commedia teatrale che rievoca episodi della storia paesana della provincia modenese, ambientati in due diversi periodi passati: il ‘900 e il ‘600. Un’occasione unica per ripercorrere uno spaccato di vita quotidiana del tempo che fu. Lo spettacolo è di Teatro di Comunità di Spilamberto, con la regia di Camilla Ferrari e il patrocinio della Città di Castelfranco Emilia.

L’ingresso sarà libero, ma i 298 biglietti sono esauriti da settimane grazie alle prenotazioni.