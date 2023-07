Al e Omar, il mondo è jazz E Ginevra canta la poesia

Protagonisti internazionali per la settimana in musica. Giovedì 20 in piazza Re Astolfo a Carpi arriverà lo straordinario chitarrista Al Di Meola (nella foto), pioniere della fusione fra world music, rock e jazz, poi venerdì 21 al cortile del Melograno di Modena (per le "Musiche sotto il cielo" del teatro Comunale) sarà ospite il celebre pianista Omar Sosa, un poliglotta delle note, capace di unire le radici cubane alla cultura jazz, sempre con lo sguardo aperto alle nuove sonorità. Dalla Svezia ai Giardini Ducali, ecco (mercoledì 19) la Jesper Lindell band con il suo potente sound anni ‘70: il concerto è in collaborazione con la rassegna "Note al Lennon" che giovedì 20 a Castelnuovo accoglierà poi Sarah Lee Guthrie, nipote del leggendario Woody, tra folk e canzone di protesta americana. Sempre ai Giardini di Modena, sabato sera si infiammerà la "Pasion flamenca" del trio del violinista Joaquin Palomares.

"È stato un tempo il mondo", il verso di una canzone dei Csi, è il titolo scelto da Ginevra Di Marco e dal poeta Franco Arminio per il concerto che li vedrà unire i loro mondi, sabato 22 a Gombola di Polinago. Giovedì 20 si inaugurerà anche la rassegna musicale ai Giardini di Finale, con i Flexus in un omaggio a Giorgio Gaber. E domenica 23 alle 16.30 al Palazzo Ducale di Pavullo (con la Gmi) il pianista Stefano Calzolari farà rivivere la "Musica per la libertà".

s.m.