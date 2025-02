"Al Fanti non insegniamo il pensiero unico"

È sottoscritta da 139 docenti del Liceo Fanti la lettera aperta indirizzata alla cittadinanza, finalizzata ad esprimere la loro opinione dopo il caso delle scorse settimane, nato dopo che una mail dell’Anpi, indirizzata all’istituto, è stata inviata dalla vice presidenza a tutti gli studenti di quarta e quinta. "Il Liceo e i suoi docenti sono stati oggetto di critiche aspre e reiterate, che ne hanno messo sistematicamente in discussione la professionalità e la correttezza. Fino ad oggi, abbiamo scelto di non alimentare la polemica, evitando prese di posizione. Tuttavia, l’insistenza degli attacchi e il carattere strumentale ci fanno pensare che sia giunto il momento di difendere la nostra reputazione e l’onestà intellettuale. Innanzitutto, la modalità di reclutamento dei docenti avviene tramite concorso nazionale indetto dal MIM, con prove ministeriali anonime: è fantasioso immaginare che nello stesso istituto scolastico - nel nostro insegnano 180 professori - si trovino a lavorare solo persone che condividono le stesse idee e che promuovono un pensiero unico. Le scuole sono gestite da organi collegiali in cui sono rappresentati docenti, studenti, famiglie e personale, e il nostro liceo è un istituto prestigioso, che da tempo ottiene attestazioni di merito da vari enti esterni e indipendenti: Infine, nell’ottica di un ampliamento dell’offerta formativa, il nostro istituto propone diversi progetti che promuovono lo sviluppo e la maturazione di un pensiero critico e consapevole, di competenze chiave europee, quali la tolleranza come esperienza attiva e il rispetto dell’altro come valore fondante della reciproca relazione. Questa è la nostra scuola, questo è il liceo di cui siamo orgogliosi. Il nostro impegno è finalizzato alla crescita personale e civile degli studenti e a promuovere, come le stesse linee guida del MIM ci indicano*, la conoscenza della Costituzione italiana, riconoscendola come "riferimento prioritario per identificare valori, diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali" per favorire la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese e delle istituzioni dell’Unione Europea. ? così che noi lavoriamo, contribuendo a far diventare i nostri studenti quello che sono: persone libere". Firmato: i docenti del Liceo Manfredo Fanti.

Maria Silvia Cabri