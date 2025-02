Al Filmstudio 7B il capolavoro iraniano: "Il seme del fico sacro"

Da domani, giovedì 20 febbraio arriva al Filmstudio 7B in esclusiva, forte del premio a Cannes per la miglior regia e di una candidatura ai prossimi premi Oscar a Los Angeles, verrà proiettato il capolavoro del regista iraniano Mohammad Rasoulof dal titolo "Il seme del fico sacro", un film militante dall’estremo coraggio che fa tesoro della lezione del cinema di impegno (il regista è infatti fuggito dall’Iran dopo una pesante condanna).

Questa la trama del film. Amin ha finalmente ottenuto la promozione cui anelava: ora è addetto agli interrogatori e spetta a lui rinviare dinanzi al giudice gli accusati per una condanna che poi sarà certa. Ha una moglie devota e due figlie che studiano. La maggiore ha un’amica che viene gravemente sfigurata durante una manifestazione. Come aiutarla senza farlo sapere al capo famiglia? Per di più l’arma che è stata consegnata ad Amin al momento della promozione scompare da casa e lui rischia il carcere se non la trova.

Rasoulof sa portare sullo schermo l’oppressione quotidiana e la supposta necessità del compromesso che le nuove generazioni non vogliono più accettare. Un film che è un megafono per dare voce a chi la vede soffocare nel sangue. Dal 2010, Rasoulof è stato condannato più volte dalla corte rivoluzionaria iraniana, tanto è vero che nessuno dei suoi film è stato mai distribuito in Iran.