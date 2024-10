Al Fiorano ritorna Bianchini

Arrivano i primi due innesti in casa Virtus Castelfranco promessi dal nuovo corso della Mediastar di Salvatore Trunfio, a cui si è affidato il presidente Di Cosmo, con la carica di dg a Ganassi e quella di ds ad Alessio Trunfio. Per il nuovo tecnico Daghio ecco i due difensori Joseph Ogunleye e Liviu Romaciuc. Ogunleye, classe ‘98 è di nazionalità ivoriana e può adattarsi anche a fare il centrocampista. Cresciuto nel Parma, vanta 13 gare in D col Lentigione fra il 2016 e il 2018, poi in promozione al Bibbiano dove c’era il dg Ganassi, quindi ha vestito le maglie di Viarolese, Fiore Pallavicino in Prima e l’anno scorso è arrivato a dicembre alla Bagnolese, sempre con Ganassi. Romanciuc è invece un classe 2004 moldavo, passato dalle giovanili dell’Arcetana e del Modena, quindi ha giocato con Bagnolese e l’anno scorso al Montecchio.

Fiorano. Arriva dagli svincolati il rinforzo in mediana: è Matteo Bianchini centrocampista offensivo classe ‘98 già coi biancorossi l’anno scorso, cresciuto nella Reggiana che ha vestito le maglie di Bibbiano, Arcetana, Basilicastello, Folgore Rubiera, Brescello, Montecchio e Baiso.

Panchina. In Prima "D" alla Vis San Prospero è il presidente Max Bisi a fare chiarezza sulla questione della panchina. "La situazione con mister Melli è in evoluzione e si definirà nelle prossime 48 ore dopo che ci saremo confrontati fra dirigenza, staff e gruppo squadra. Al momento la squadra è affidata a Massimiliano Ronchetti della Juniores che preparerà la gara di domenica a Nonantola. Un solo punto in 3 gare? I numeri dicono così, ma pesano anche i 3 rigori sbagliati nelle prime 3 giornate, diciamo che la colpa è nostra ma non ci è girata nemmeno bene". In Promozione ufficiale Marco Santi a Baiso.

Varie. Sarà effettuato sabato alle 12,10 (in diretta sulla pagina FB del Crer) il sorteggio per gli ottavi della Coppa di Eccellenza del 13 novembre (in lizza il solo Formigine) e per i sedicesimi della Coppa di Promozione del 13 novembre, dove ci sono le 7 modenesi United Carpi, Sanmichelese, Fiorano, Castelnuovo, Cdr Mutina, Pgs Smile e San Felice. In Promozione il San Felice ha fatto ricorso per lo 0-0 col Campagnola perché l’espulsione di Martino nasce da uno scambio di persona, in Prima "F" inammissibile il ricorso della Ceretolese per la gara col Ravarino (confermato l’1-1).

