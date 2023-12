Al Forum Monzani. Altan presenta la Pimpa in viaggio

Non si ferma "Forum Eventi" e accompagna il pubblico verso le feste natalizie: la rassegna - organizzata da BPER Banca con il patrocinio del Comune di Modena - prosegue presso il BPER Banca Forum Monzani con l’appuntamento di domani, 17 dicembre alle 17.30, che vuole essere un regalo per tutti i bambini. E’ in programma la lettura animata “Pimpa viaggia in Italia” tratto dall’omonimo volume illustrato che racconta un viaggio alla scoperta delle bellezze e della cultura del nostro Paese. Il progetto nasce su iniziativa del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e si è sviluppato in collaborazione con la casa editrice Franco Cosimo Panini con lo scopo di valorizzare e far conoscere la storia, le tradizioni e le infinite bellezze italiane nel mondo attraverso un personaggio icona della letteratura dell’infanzia: la Pimpa. Altan - che sarà presente alla serata - firma e illustra una storia inedita che unisce la narrazione alla divulgazione.