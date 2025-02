Al Forum Monzani. Bajani racconta il suo "Anniversario"

Si possono abbandonare il proprio padre e la propria madre? Si può sbattere la porta, scendere le scale e decidere che non li si vedrà più? Mettere in discussione l’origine, sfuggire alla sua stretta? Nel pomeriggio di domani, 9 febbraio, con inizio alle pre alle 17.30 risponde lo scrittore Andra Bajani con "L’anniversario" (Edizioni Feltrinelli), in cui l’autore smaschera senza sconti e sentimentalismi il tabù del totalitarismo della famiglia. Il racconto che ne deriva è il ritratto di una donna che ha rinunciato a tutto pur di essere qualcosa agli occhi del marito, mentre lui tiene lei e i figli dentro un regime in cui possesso e richiesta d’amore sono i lacci di un unico nodo. L’isolamento a cui li costringe viene infranto a tratti dagli squilli di un apparecchio telefonico mal tollerato, da qualche sporadico compagno di scuola, da un’amica della madre presto allontanata. In questo microcosmo cresce nel figlio un desiderio insopprimibile di rinascita e di aprirsi agli altri senza il terrore delle ritorsioni: "L’anniversario" diventa così prima di tutto un romanzo di liberazione.

Gli incontri della rassegna sono a ingresso gratuito con prenotazione sul sito www.forumguidomonzani.it e visibili anche in streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del BPER Forum.

r. m.