"Al freddo e soffocato dai debiti". Pensionato in povertà assoluta

"È la cartina di tornasole del caro-vita, ma anche di un sistema che non dà più fiato alle fasce più fragili e in difficoltà, in particolare i più anziani, costretti addirittura a rinunciare alle cure e alle medicine". Sono sempre di più i casi di indigenza seguiti dalla sede modenese di U.Di.Con Emilia-Romagna, situazioni di profonda insofferenza sociale "che tradiscono politiche di welfare insufficienti, sia a livello locale che nazionale".

A testimonianza di decine e decine di casi simili, U.Di.Con porta all’attenzione dell’opinione pubblica la storia di Francesco (il nome è di fantasia), 78enne residente a Modena con pignoramento e cessione del quinto della propria pensione. Francesco è stato costretto ad accendere due prestiti, che sta onorando, più altri due finanziamenti che non riesce più a pagare.

L’anziano, seguito da U.Di.Con, vive in una casa con affitto calmierato superiore però ai 400 euro, a cui si aggiungono spese condominiali e le bollette di luce, acqua e gas. "Parliamo di un quadro insostenibile e al di sotto della soglia di sopravvivenza – spiega Debora Ferrari, presidente di U.Di.Con. Modena –. L’alloggio dove vive è tra l’altro di scarsa qualità, pieno di muffa e andrebbe arieggiato e riscaldato costantemente. Per risparmiare il signor Francesco non tiene acceso il riscaldamento per più di due ore al giorno. Complessivamente, le spese per l’affitto dell’abitazione e le bollette superano la metà della sua pensione e se a questo aggiungi i prestiti, il cittadino in questione è arrivato al punto di non riuscirsi a pagare le medicine e, per esempio, il dentista".

A nulla è servito trovare soluzioni abitative alternative, così è stato necessario l’impegno in prima linea dell’associazione: "In città i canoni d’affitto sono a livelli insostenibili – prosegue Ferrari –. Per un monolocale ci possono volere anche 700-800 euro e convincere il signor Francesco a cercarsi una stanza, significherebbe ferire ulteriormente la sua dignità. Inoltre, è indietro con le rate dell’affitto, anche se sta cercando di rispettare il piano di rientro concordato con la proprietà. Come U.Di.Con lo stiamo assistendo nei rapporti coi servizi sociali, che hanno fornito un piccolo aiuto al momento terminato, auspicando che possa venire rinnovato. Per situazioni come la sua, di profonda indigenza, le soluzioni di sostegno sono praticamente inesistenti o comunque non sufficienti per garantire un minimo di sopravvivenza".

Come U.Di.Con, conclude Ferrari, "lanciamo un appello a tutte le istituzioni, da quelle nazionali fino alla Regione e al Comune di Modena perché cresca l’attenzione verso questi casi di indigenza profonda, che non hanno più margine di aiuto con le norme attuali. Si tratta di situazioni sempre più frequenti, soprattutto tra la fascia di popolazione più anziana, che hanno bisogno di soluzioni e una presa in carico concreta per migliorare le loro condizioni di vita e riavere la possibilità di riprendere a camminare da soli. In particolare, anche l’Isee, spesso tra i criteri usati per assegnare o meno un contributo economico, non è sempre veritiero delle reali possibilità del cittadino, quindi non può essere sufficiente per decidere l’eventuale assegnazione di un sussidio".