Al liceo Sigonio una delegazione dell’Accademia

In occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, ieri mattina, il Liceo Carlo Sigonio di Modena ha accolto una delegazione dell’Accademia Militare. Durante la cerimonia, due cadetti hanno consegnato il Tricolore a due studentesse del liceo, mentre il 70° Comandante dell’Accademia, Generale di Divisione Davide Scalabrin, ha dialogato con gli studenti sul ruolo delle Forze Armate. "Oggi – le parole di Scalabrin – è la nostra festa e per noi è importante condividerla con tutti i cittadini italiani e, in particolare, con gli studenti delle scuole. Questa mattina di celebrazioni è anche l’occasione per confrontarci con i ragazzi rispetto ai valori che ogni giorno guidano chi fa parte delle Forze Armate; gli stessi valori che ispirano cittadinanza e collettività, di cui, essendo un’istituzione dello Stato, siamo espressione". Durante il suo intervento, il comandante ha raccontato agli studenti diversi aneddoti del suo passato, con riferimenti specifici alle missioni in Libano e Afghanistan.

"Molte volte – sottolinea Scalabrin – un ragazzo in età scolastica non ha ancora idea di cosa facciano le Forze Armate nella loro quotidianità e quando sente parlare di missioni all’estero potrebbe non capirne il significato. Essere qui e raccontare queste esperienze direttamente agli studenti è un privilegio unico". La celebrazione è stata un’occasione preziosa per parlare di pace. "Il 4 novembre – commenta Federica Venturelli, assessora all’istruzione del Comune di Modena – è una giornata importante per ricordare il senso di appartenenza al nostro Paese, i valori della Costituzione antifascista e l’importanza della pace. A tal proposito, è doveroso portare un sentito ringraziamento alle Forze Armate, che quotidianamente si sacrificano per la sicurezza dei cittadini in Italia e in tante parti del mondo".