Al Mapei è ancora scontro sul tricolore

E’ il tricolore della discordia. Il vessillo che campeggia al Mapei Stadium sarà sostituito con un disegno e le bandiere saranno comunque presenti. Ma il cambio non va giù al sindaco di Reggio Emilia, che parola di cancellazione di un simbolo cittadino. Ieri, l’azienda Mapei ha spiegato nel dettaglio i suoi piani sullo stadio del Sassuolo: "Continuano i lavori e i programmi per rendere il Mapei Stadium – Città del Tricolore più vicino al territorio e fruibile dalla città. Nell’ambito dei grandi lavori di riqualificazione dello stadio iniziati lo scorso agosto, con investimenti che, nel solo 2022, – fa sapere Mapei in una nota– hanno superato i 5 milioni di euro, in questi mesi è in corso la riqualificazione di tutte le facciate e dell’ingresso Ovest. Qui verranno ripristinati: la facciata, l’insegna ‘Mapei Stadium – Città del Tricolore’, il tunnel di accesso, la pavimentazione della passerella e il grande telone di protezione alla scalinata. Il Tricolore sarà ancor più presente e valorizzato da vere grandi bandiere in tessuto. Sul telone verrà raffigurata un’opera della nota illustratrice di origini reggiane Olimpia Zagnoli. Un disegno stilizzato che trasmette quel senso di inclusione e gioia dello stare insieme che caratterizza, da sempre, il tifo durante tutte le partite che vengono giocate nello stadio di Reggio Emilia, ‘la città delle persone’. L’opera verrà anche inclusa come punto di interesse nella mappa turistica della città. Questo è il primo evidente segno di un programma di apertura dello stadio alla città, al territorio e alla cultura, che verrà comunicato in dettaglio più avanti. La riflessione sottesa all’iniziativa è coerente con l’attenzione alla sostenibilità che da sempre è uno dei valori fondanti del nostro gruppo industriale, insieme alla volontà di restituire valore ai territori che ci accolgono e nei quali produciamo e lavoriamo, attraverso il costante sostegno concreto a iniziative sportive, sociali e culturali. Il primo di questi eventi si svolgerà proprio nella sala eventi dello stadio mercoledì 30 marzo, e sarà la presentazione del progetto ‘Cantar maggio con Ariosto’ del Liceo Artistico Chierici di Reggio Emilia. Tutte queste iniziative, così come la programmazione dei lavori di manutenzione, sono costantemente e sempre condivise con la direzione dell’Associazione Calcio Reggiana e quella del Sassuolo Calcio". Ma il sindaco di Reggio, Luca Vecchi, non ci sta: "A oggi non abbiamo avuto conoscenza delle reali intenzioni progettuali di Mapei nei confronti dello stadio, ma non ritengo condivisibile ogni forma di cancellazione o rimozione del legame che storicamente esiste fra la storia di questo stadio e la bandiera tricolore".