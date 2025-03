Al Mazzieri di Pavullo il Puzzle è composto dai "Fuori di Teatro"

Gli attori di "Fuori di Teatro" sono i protagonisti di "Puzzle", in scena stasera alle 21 al cinema teatro Mac Mazzieri di Pavullo: lo spettacolo viene proposto nell’ambito del progetto "Teatralmente 2025", promosso dalla Regione, che valorizza e promuove le esperienze delle compagnie teatrali formate nei diversi Dipartimenti di salute mentale delle Aziende sanitarie. "Fuori di Teatro" è infatti un’associazione di volontariato composta da operatori, volontari e utenti dei Servizi sociali, del Centro di salute mentale e del Sert dell’Ausl di Fidenza (Parma). Dopo il successo di "Improvvisazione", ora il gruppo teatrale alza l’asticella e presenta uno spettacolo di improvvisazione non formato da sketch, ma da una serie di ‘corti’ teatrali per mettere a fuoco i vari livelli emozionali e gli aspetti delle relazioni umane. Ne risulta una pièce che può assumere diversi aspetti, diverse definizioni: poetica o struggente, cruda o folle, ironica o drammatica.

"Grazie alla natura aperta e flessibile della performance – viene spiegato –, gli spettatori possono partecipare attivamente, suggerendo idee e temi da cui gli attori traggono ispirazione per creare storie uniche e coinvolgenti. L’obiettivo principale è valorizzare le differenze e dimostrare che ogni individuo ha un talento speciale da offrire al mondo, indipendentemente dalle sue abilità o disabilità. Inoltre, si abbattono le barriere tra i membri della comunità, creare legami più forti e promuovere una cultura dell’inclusione e della diversità".

s.m.