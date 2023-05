Al Musa concerto dei ’GiovinCelli’

Al Musa di Castelnuovo Rangone, primo museo d’Italia dedicato all’arte della salumeria, è in programma giovedì prossimo alle 20,30 un concerto dei giovani musicisti dell’ensemble di violoncelli GiovinCelli dell’ISSM Vecchi Tonelli di Modena e Carpi. L’ensemble GiovinCelli, attivo dal 2010, è impegnato nella promozione del repertorio musicale per il violoncello. L’evento si concluderà con una degustazione di pregiati salumi Villani accompagnati da un bicchiere di lambrusco. Il concerto vedrà protagonisti Alessandro Andriani, Giacomo Landi, Giulia Salvemini, Eleonora Venuti, Martina Silva, Gea Sandri, Mario Ghizzoni, Gaia Manicardi. Per prenotazioni e biglietti: www.museodellasalumeria.it o contattare Modenatur allo 059220022 o 0592032660.