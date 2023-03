Al Museo Diocesano domani il concerto "Magnificat"

Domenica 26 marzo, alle ore 17, al Museo Diocesano nella chiesa di Sant’Ignazio a Carpi, si terrà il concerto “Magnificat” interpretato dall’emozionante voce della cantautrice emiliana Marika Benatti. Lo spettacolo musicale, che si inserisce nella rassegna “Parole & Musica al Museo”, giunta ormai alla terza edizione, iniziativa che rientra nel Cammino Sinodale che vede impegnata la chiesa carpigiana in dialogo con gli artisti. Marika Benatti, artista molto nota in città, è una cantante che ha composto vari brani in dialetto locale e in varie lingue, eseguendo un vasto repertorio di canzoni etniche e popolari del mondo intero.