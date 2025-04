Al Nonantola Film Festival l’esordio alla regia di Marcorè e Margerita Buy

Compie 19 anni il ‘Nonantola Film Festival’, che si terrà dal 2 all’11 maggio prossimi: anteprima a Bomporto il 28 aprile con la presentazione del docu-film Arrivederci Berlinguer’, di M. Mellara e A.Rossi.

"L’appuntamento - spiega il direttore artistico Gianluigi Lanza, è ormai una tradizione e prevede la proiezione nei due weekend di nove film, opere prime o seconde, di autori italiani di qualità, non diffusi come meritano. La peculiarità della rassegna cinematografica 2025 è che ben cinque dei nove film presentati segnano l’esordio alla regia di due attori e due attrici (Michele Riondino, Neri Marcorè, Margherita Buy e Micaela Ramazzotti) e di una musicista e cantautrice (Margherita Vicario). A questi si affiancheranno masterclass - fra cui quella di Alessio Doglione, David di Donatello 2011 con ’20 Sigarette’ - mostre fotografiche, un concorso di cortometraggi ed eventi collaterali che coinvolgeranno la città. Tutto, come sempre, a ingresso rigorosamente gratuito", conclude Lanza.

"Da semplice cittadina all’inizio ero scettica che un progetto così coraggioso potesse vivere nel tempo- commenta la sindaca di Nonantola Tiziana Baccolini. Devo ricredermi: un evento ‘rischioso’, nato dall’iniziativa della cittadinanza grazie all’impegno dei volontari è diventato un progetto realizzabile che ha saputo sempre rinnovarsi".

Il festival, anche durante il periodo della pandemia, è infatti rimasto attivo e partecipato. Partecipazione e innovazione che "vanno di pari passo e creano una ‘rete’ di fiducia che coinvolge tutti: dalla cittadinanza al volontariato a grandi partner come Bper e Sinegars, main sponsor, e tanti altri come le cantine Cavicchioli, Coop e Onoranze Funebri Pecorari. Ma anche realtà locali come Radioattiva e le università di Modena e Bologna. "Una rete - commenta il presidente del festival, Massimo Bondioli - che va via via allargandosi. Con il nuovo anno sono entrati nel consiglio del direttivo dei giovani volenterosi e capaci, mentre due ragazze del DAMS di Bologna (Sofia e Mariangela) hanno ottenuto di effettuare il tirocinio con noi, aprendo un’ulteriore collaborazione".

"Come banca legata al territorio ci teniamo a partecipare e contribuire al fervore culturale e artistico che lo caratterizza, restituendo quanto questa terra ci ha permesso di essere-, chiosa Gianluigi Cozza, responsabile territoriale BPER di Modena e Nonantola. "E come Fondazione Modena siamo felici di contribuire a iniziative che, nate dal basso e dal volontariato, creano delle eccellenze che coinvolgono territorio e cultura", conclude Valerio Zanni, Consigliere di Fondazione Modena che da anni abbraccia il progetto e contribuisce alle iniziative nei 27 comuni con oltre venti milioni di euro l’anno. Gli spazi della conferenza stampa sono quelli della Fondazione in Via Emilia Centro, continua Zanni: "Siamo a disposizione di chi vuole fare il bene della città, e alla partecipazione dei cittadini. Siamo felici che i nostri spazi siano stati scelti per annunciare l’evento: le nostre porte sono sempre aperte". Il programma completo è disponibile sul sito ‘nonantolafilmfestival.it’.

Francesco Lolli