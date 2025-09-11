Al Novi Sad arriva Arkadia . Musica, sport, street food e arte . Un nuovo modo di vivere il parco

Sta per cominciare una nuova era al Novi Park, un nuovo capitolo che si chiama Arkadia ed è un evento che si svilupperà in tre atti: settembre, ottobre e dicembre. Una kermesse voluta da Chill Studio, in collaborazione con Spot Italia e il comune di Modena. Tre realtà diverse che ad inizio estate avevano già messo in piedi Moodna Park andato in scena al Parco Ferrari. Arkadia è una kermesse per famiglie dove troveranno spazio food, sport, musica, grill e molto altro pensato per persone di tutte le età. Quest’anno tre eventi, poi il prossimo anno arriverà Arkadia season e seguirà il corso delle stagioni solari. L’obiettivo è quello di rendere questa area della città più vivibile e lontana dai fatti di cronaca nera visti negli ultimi anni, creando appuntamenti culturali in modo che possa essere frequentata sia l’area verde che l’anello di cemento dove abitualmente si tengono i mercati. Meno degrado, più convivialità e socialità, andando a riqualificare un punto importante della città di Modena. Arkadia è il primo passo, un inizio che probabilmente porterà a qualcosa di più stanziale già nei prossimi mesi come i mercatini natalizi, e altre attività che sono in fase di studio: "Arkadia si inserisce in un disegno – le parole dell’assessore alla promozione economica e attrattività Paolo Zanca – dell’amministrazione comunale dove creare progressivamente iniziative per la città. Da parte del Comune c’è la volontà di investire sul Novi Sad, vogliamo creare cose permanenti per famiglie e persone di tutte le età". I prossimi mesi daranno una dimensione ancora maggiore di come sarà il Novi Sad in futuro. Un’area pian piano da ripulire, rendendola accessibile e soprattutto vivibile a tutte le ore del giorno". Un calendario ricco di eventi, il parco si trasformerà in un villaggio aperto a tutti con dieci 10 food truck, una dozzina di espositori, poi la zona game fra carte Pokèmon, Funko Pop, l’area kids con gonfiabili e laboratori creativi. Sabato entrerà in azione lo sport village, una sorta di palestra a cielo aperto curato dalle associazioni modenesi: pentathlon, karate, pugilato, crossfit, yoga in collaborazione con l’Accademia Militare, Fratellanza, Equilibria e Pentathlon Modena. In serata gli spazi cambiano forma con concerti live e dj set con artisti locali.