Al Pala Anderlini ha brillato la stella della solidarietà

Sul campo del Pala Anderlini ha trionfato la squadra del Modena capitanata dal direttore generale Andrea Russo (con Michele Troiano, Paolo Ricchi e Leonardo Fontanesi, tra gli altri), ma ad esultare sono stati i partecipanti ancora una volta insieme per i bambini di Betlemme. L’undicesima edizione della Partita della Stella è riuscita a raccogliere 50.000 euro in favore dell’ospedale Caritas Baby Hospital e l’Hogar Ninos Dios di Betlemme, orfanotrofio che accoglie bambini con disabilità.

E mai come quest’anno, mai come di questi tempi, rappresenti gesto molto importante e concreto per dare un supporto a chi è costretto a vivere nel teatro ingiusto della guerra. Numerosi i campioni modenesi e non solo in campo.

Si sono sfidate quattro squadre, il Modena calcio, la formazione di Modena Volley guidata in panchina da Simone Anzani e Luciano De Cecco e in campo dal dg Andrea Sartoretti, il Dream Team costruito da Marco Ballotta che ha chiamato a rapporto tanti ex compagni e amici come Andrea, Gigi Apolloni e Franco Colomba in panchina ed infine la squadra del Panathlon Club Modena guidata da Gianfranco Giovanardi e Lorenzo Vandelli, in campo Antonio Narciso, Marco Sansovini, alcuni componenti della rosa "Arcobaleno" del Modena, Andrea Campana e una delegazione di giornalisti di Trc.

"Bellissima tradizione, ci prepara a un Natale di solidarietà – ha detto l’arcivescovo di Modena e Nonantola, Monsignor Erio Castellucci – la partita della stella mette in evidenza la stella di Betlemme e che tante persone si mobilitino per il bene è veramente un bel segno". "Ogni anno l’entusiasmo si rinnova – ha detto Stefano Prampolini, segretario dell’associazione Un Ponte verso Betlemme – siamo molto contenti perché l’iniziativa corona un anno di raccolta fondi e di attività come la Staffetta della Stella e tante altre. Ha funzionato tutto molto bene, abbiamo anche altri progetti e non ci dimenticheremo dei bambini di Gaza per le operazioni di soccorso".

Dal 2008 ad oggi, il legame tra Modena e Betlemme, ha permesso di raccogliere alle associazioni, compresa "Rock No War", oltre 340mila euro.

Alessandro Troncone