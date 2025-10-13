Al PalaPanini l’ultimo saluto a Barbara Siciliano

Il Volley Modena ha esordito in campionato al PalaPanini per un a ragione precisa, bellissima, e straziante, come il ricordo di Barbara Siciliano, 52enne ex giocatrice del vecchio Volley Modena, venuta a mancare in estate: appena la terribile notizia era circolata, le ex compagne modenesi e non, si erano subito mobilitate, per organizzare un ricordo in memoria di una ragazza che a Modena ha giocato tanti anni, lasciando un ottimo ricordo come persona e come atleta, sempre con il sorriso: tra le promotrici dell’iniziativa, sfociata nel ritiro della maglia numero 15 che la "Sici" ha indossato per tutta la sua carriera, Barbara Fontanesi. "Proporre di ritirare la sua maglia, - ha dichiarato la Fontanesi nel corso della cerimonia, - mi è sembrato un atto dovuto, un gesto riconoscenza, affetto e gratitudine verso Barbara, una ex-compagna, una amica, una gran donna. Ritirare la sua maglia è un modo per ingraziarla per la sua allegria contagiosa, per la leggerezza con cui sapeva unire il gruppo, per quella sua capacità di fare gruppo, che andava oltre al campo." Erano in tantissime le ex-compagne di squadra, ma anche le avversarie che hanno voluto essere presenti, e testimoniare la loro vicinanza alla famiglia, tutta presente, dal marito Simone, alle figlie Viola e Beatrice di cui una è una vera "fotocopia" della Siciliano, una somiglianza che ha colpito al cuore tutti, alla mamma ed al fratello della "Sici", venuti apposta da Sanremo dove la ragazza era nata, e da dove era partita a metà degli anni Novanta per approdare a Modena, dove è cresciuta come giocatrice, fino alla Nazionale, e come donna. Ermanno Montanini, dirigente di quegli anni d’oro, ha raccontato proprio dei tempi della Siciliano a Modena, di come la andarono a cercare a SanRemo, e del perché si è deciso che questa maglia numero 15 a Modena non la indosserà più nessuno, ringraziando anche il Comune di Modena, che con l’Assessore Andrea Bortolamasi era presente alla manifestazione, per la disponibilità dimostrata nel ricordare l’atleta, ma anche tanti dirigenti di allora. Dopo le parole di ringraziamento del marito Simone, che con le figlie ha ritirato dal Presidente Mirco Muzzioli la maglia, tutte le "ragazze" convenute per ricordare la "Sici" hanno sfilato per il PalaPanini con le vecchie maglie della squadra, un "patrimonio" che il compianto Villiam Bellei aveva raccolto wegli anni, e che sicuramente da lassù, con Iotti, e Barbara Siciliano al fianco, ha guardato con piacere. Riccardo Cavazzoni