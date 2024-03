Al palazzetto di viale della Rinascita piove dentro: "Basta un giorno di pioggia e si allaga il pavimento"

Mentre il Comune annuncia il suo piano per gli impianti sportivi, la palestra di viale della Rinascita (costruita una decina di anni fa, dopo il terremoto) continua a dare segni di ‘sofferenza’. Ci scrivono alcuni genitori e familiari di bimbi che frequentano i corsi di Gioco Sport: "Anche dopo un solo giorno di pioggia, l’impianto ha mostrato numerose infiltrazioni di acqua". Nella lettera, viene sottolineato che "le forti precipitazioni questi giorni alimentano ulteriormente la preoccupazione per la salute delle uniche due palestre usufruibili nel Comune di Finale: quella del capoluogo, a poca distanza dal Maf, e quella di Massa Finalese. Entrambe sono utilizzate dalle scuole e dalle associazioni sportive". Martedì scorso, quando i genitori hanno accompagnato i loro bimbi agli allenamenti (sono oltre cinquanta iscritti, dai 4 ai 10 anni), hanno visto la palestra con tante ‘pozze’ di pioggia. "Le due strutture da diversi anni evidenziano infiltrazioni dal tetto – aggiungono i familiari dei bimbi –. Le problematiche vengono da lontano: se ne iniziò a parlare già pochi mesi dopo l’apertura della palestra finalese, e via via si sono acuite rendendo necessari diversi incontri con richieste di risoluzioni. Sicuramente il futuro ci offrirà nuove realtà, ma nel presente c’è urgenza di effettuare manutenzioni sugli stabili, consentendo ai nostri ragazzi di poter fare in sicurezza la loro attività sportiva che è sana aggregazione e salute".

