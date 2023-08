Al Paolucci ’decolla’ il mondiale "Anche il turismo prende quota"

PAVULLO

C’è maggior animazione da qualche giorno all’aeroporto Paolucci di Pavullo, dove, dal 22 agosto al 2 settembre si disputerà l’11° Campionato Mondiale di Volo a Vela FAI – Final Grand Prix, appuntamento sportivo tra i più importanti a livello internazionale. I piloti hanno iniziato ad arrivare domenica scorsa e ieri si sono cimentati nelle prime prove libere che sono permesse fino giovedì, siccome venerdì inizieranno quelle ufficiali, obbligatorie.

Ma il movimento non manca nemmeno nella città di Pavullo, dove gli alberghi stanno facendo il pieno. L’accoglienza è stata affidata a Modena Tour: "Nelle prove libere – spiega Roberto Gianaroli, presidente dell’Aeroclub Pavullo, organizzatore dell’evento - ogni atleta si muove come ritiene opportuno per conoscere il territorio. Anche durante questi giorni vengono loro forniti dei temi ipotetici di gara. L’avvio è come da previsioni, siamo soddisfatti, gli alberghi sono tutti abbastanza pieni.

Durante le gare Trc avrà qui uno studio permanente e trasmetterà la diretta delle gare oltre a un riassunto serale dell’attività, per rendere il volo a vela accessibile a tutti e rendere più fruibile e comprensibile questo tipo di sport. Stiamo lavorando sul sistema di condivisione di una gara particolare come una gara di volo a vela. Sabato 26 agosto si svolgerà la cerimonia inaugurale che sancirà l’avvio ufficiale delle gare fissato per il 27 agosto".

Per il pubblico all’Aeroporto sarà possibile seguire le gare grazie a una mappa in 3D. Il 2 settembre sono in programma le premiazioni con la cerimonia di chiusura in piazza Montecuccoli, a cui seguirà una serata di intrattenimento per il pubblico presente. Ma non è finita, perché dal 3 al 17 settembre al ‘Paolucci’ si svolgerà un altro evento di rilievo internazionale: la 22° edizione del Campionato Europeo di Volo acrobatico FAI – European Aerobatic Championship. Dopo una prima fase di prove, il 9 settembre si svolgerà la cerimonia di apertura con le gare ufficiali a partire dal 10 settembre. Ogni giorno i piloti si cimenteranno in figure acrobatiche sopra i cieli dell’aeroporto e ogni equipaggio avrà un tempo massimo per eseguire le evoluzioni col proprio velivolo.

Walter Bellisi