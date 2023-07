Al Parco Amendola tributo a Fabrizio De Andrè Tempio, si ride e si piange con Romeo e Giulietta Serata danzante per tutti al XXII Aprile

Stasera alle 18.30 al parco Ferrari, con tutta la famiglia, appuntamento per ascoltare le storie di fate, streghe e folletti nello spettacolo di narrazione, danza e teatro di figura di PaZoTeatro. Ingresso libero (per informazioni: [email protected]). Mentre al parco Amendola, alle 21, live gratuito del gruppo Calaluna che propone un tributo a Fabrizio De André. Al parco XXII Aprile, dalle 21, serata danzante nell’ambito della rassegna ’Incontrincittà’ a cura dell’Associazione Tempio. Sempre alle 21, nel cortile del Tempio va in scena ’Romeo e Giulietta. L’amore fa schifo ma la morte di più’, dramma tragicomico che decontestualizza e ripensa l’opera shakespeariana.