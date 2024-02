Al parco Berlinguer nuovi giochi inclusivi

Le aree giochi del Comune si arricchiscono di nuove attrezzature, anche inclusive: nel parco Enrico Berlinguer è stata infatti inaugurata un’area con strutture utilizzabili anche da bambini con disabilità. Si tratta di tre scivoli, un praticabile per le carrozzine, e un’altalena a due posti, nonché un angolo ‘ristorante’, cioè un pannello-gioco dove i bambini posso simulare un punto-ristoro; il tutto su uno spazio oltre 160 metri quadri, dalla pavimentazione gommosa antitrauma. L’area circostante è stata inoltre dotata di panchine anatomiche in acciaio, e cestini porta rifiuti in lamiera zincata; per favorire il raggiungimento del parco in auto, sono stati inoltre individuati parcheggi riservati ai disabili con percorsi di collegamento con l’area giochi privi di ostacoli. I nuovi acquisti, del valore di circa 50.000 euro, sono stati resi possibili da fondi regionali finalizzati all’inclusione, abbattendo le barriere architettoniche: l’allestimento è stato curato dalla Sarba Spa di Fossoli. Presenti ieri mattina all’inaugurazione il sindaco Alberto Bellelli, l’assessora ai Servizi Sociali Tamara Calzolari, l’assessore a Urbanistica e Ambiente Riccardo Righi, Sergio Saltini della fondazione Progetto per la vita, Paola Rossi dell’associazione Sopra le righe contro l’autismo e tre classi della vicina scuola primaria Marianna Saltini. "Questo è il secondo progetto inclusivo realizzato in città, dopo quello di dicembre per favorire l’accesso alla piscina comunale – ha spiegato Tamara Calzolari -. L’ultimo intervento oggetto del finanziamento che si è completato questa settimana, riguarda l’adeguamento della struttura dl centro diurno Belchite per disabili e la dotazione di nuovi sotfware per i laboratori dedicati agli utenti su cui è intervenuta anche una quota di co-finanziamento dell’Unione Terre d’Argine".