Al parco Boccaccio un’area per Rex e Lassie. Approvato dalla giunta il progetto esecutivo

Rex e Lassie, che vivono al quartiere Sacca, presto avranno un’area a loro dedicata per correre liberamente all’interno del Parco Boccaccio tra via Benedetto Croce e via Giovanni Boccaccio. La giunta ha infatti approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un’area sgambamento cani di circa mille metri quadrati all’interno del parco. La realizzazione dello spazio dedicato è stata decisa dall’amministrazione per dare una risposta alla sempre più elevata presenza di possessori di cani in un’area in cui non c’è ancorauna zona in cui i quadrupedi possono accedere non al guinzaglio e senza museruola. Nel mese di aprile i cittadini della zona avevano anche presentato al Comune una petizione con esplicita richiesta di realizzazione di un’area di sgambamento cani.

L’intervento, del valore di 30 mila euro, sarà realizzato in autunno una volta completate le procedure di affidamento.