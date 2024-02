Al parco Novi Sad torna l’asta delle bici

Domani, al parco Novi Sad, dalle 10 alle 12, torna per la prima edizione del 2024 l’asta delle bici recuperate e rimesse in funzione dalla ciclofficina popolare Rimessa in movimento. Saranno una trentina le biciclette messe in vendita, venti provenienti dall’Ufficio oggetti rinvenuti del Comune di Modena e svincolate dal periodo di giacenza e una decina messe a disposizione direttamente dalla Ciclofficina. L’iniziativa è curata dal Musa-Multicentro ambiente e salute del Comune di Modena e realizzata dalla Ciclofficina Rimessa in movimento, in collaborazione con il Comitatissimo della Balorda di Carpi. L’obiettivo è consentire ai cittadini di acquistare mezzi sicuri, legali e a basso costo e promuovere la mobilità ciclabile e l’economia circolare grazie, appunto, al recupero e alla rimessa in funzione dei mezzi. L’asta sarà accompagnata dal laboratorio ’Come ti rubo la bici’, dimostrazione pratica per conoscere i furti e, quindi, attrezzarsi per evitarli. L’iniziativa è finanziata con un contributo di 500 euro da parte del Comune alla Ciclofficina per la sistemazione e l’adeguamento alle norme del Codice della strada delle venti biciclette provenienti dall’Ufficio oggetti rinvenuti e per la gestione dell’iniziativa.