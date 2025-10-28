Al ’Pico’ parte il corso di Bioingegneria

Ha come nume tutelare Alcide De Gasperi il corso di laurea in Bioingegneria per l’Innovazione in Medicina, curriculum "Dispositivi Biomedici", che ieri ha ufficialmente preso il via con le attività accademiche del secondo anno a Mirandola, negli spazi interni ricavati dentro al Polo Culturale "Il Pico". E’, infatti, intitolato allo statista già Presidente del Consiglio, il padiglione che comprende le 4 aule dove si svolgeranno le lezioni per i 18 studenti iscritti al secondo anno di corso, che comunque si rivela un’operazione didattica e formativa pienamente riuscita, tanto che quest’anno le matricole del corso già iscritte sono 39, ma a dicembre potrebbero diventare una sessantina.

E a Mirandola le autorità ed i promotori del corso (università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Comune di Mirandola, Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola e Unione Comuni Modenesi Area Nord, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna), che vi hanno investito circa 4 milioni di euro, sono già al lavoro per poter fronteggiare il successo di questa iniziativa che sta raccogliendo interesse e adesioni di giovani studenti da tutta Italia. Il corso di laurea magistrale interateneo in Bioingegneria per l’Innovazione in Medicina ha sede amministrativa a Modena è organizzato congiuntamente con le Università di Trento e Verona.

Il percorso forma professionisti altamente qualificati con competenze avanzate nel campo della progettazione e sviluppo di dispositivi biomedici. È in fase di definizione un accordo per l’impiego di aule e laboratori presso l’ITS Biomedicale, nell’ambito di una collaborazione che unisce università, formazione tecnica e sistema produttivo del distretto biomedico mirandolese.

"Il suo avvio – ha commentato la sindaca di Mirandola Letizia Budri - rappresenta un traguardo di straordinaria importanza per Mirandola e per tutto il territorio dell’Area Nord perché consolida il legame profondo tra il territorio e il suo distretto biomedicale, motore di innovazione e di eccellenza riconosciuto a livello internazionale".

"Questo passo per noi ha un valore concreto, più che simbolico – ha detto il rettore Unimore, Carlo Adolfo Porro - poiché la presenza di Unimore a Mirandola si inserisce in un progetto di lungo periodo, condiviso con le istituzioni e con il mondo produttivo, per costruire una rete di competenze che risponda ai bisogni di innovazione e salute di un distretto che guarda al futuro". Alla cerimonia sono intervenuti anche il presidente Ucman Claudio Poletti e il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola Francesco Vincenzi.

Alberto Greco