Al posto della cella, lavori socialmente utili

Era già toccato ai percettori di reddito di cittadinanza trovarsi obbligati a mettersi a disposizione dell’Amministrazione Comunale a seguito di un accordo con il Ministero del Lavoro che, cominciato a metà del 2022, è scaduto a giugno dell’anno scorso. Nel 2024, invece, saranno i condannati alla pena dei lavori socialmente utili ad occuparsi di diverse funzioni in capo agli uffici e alle strutture che fanno capo all’amministrazione locale, come da convenzione stipulata tra il Tribunale di Modena e il Comune di Sassuolo. La Giunta, a margine della seduta di martedi scorso, ha infatti approvato lo schema dell’intesa che avrà scadenza a fine 2026, con possibilità di rinnovarla. A svolgere le attività richieste dall’Amministrazione saranno i condannati ai lavori di pubblica utilità a seguito delle violazioni degli articoli 186 e 187 del codice della strada (guida in stato di ebbrezza o di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope) mentre le attività abbracciano un ventaglio ragionevolmente ampio, che spazia dall’attività amministrativa, contabile e/o informatica, per archiviazione, riordino ed elaborazione di dati, attività di portierato, supporto alle attività ordinarie e straordinarie dei servizi culturali, di promozione del territorio, sport e politiche giovanili, nonché attività informative di vario tipo rivolte alla cittadinanza, di supporto operativo e di assistenza durante l’organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni e iniziative culturali e sportive, di presidio/custodia presso gli spazi culturali, museali e teatrali. "Già negli scorsi anni – afferma il Vicesindaco Alessandro Lucenti – avevamo aderito all’accordo in base al quale, i percettori di Reddito di Cittadinanza, avrebbero potuto svolgere lavori di pubblica utilità, destinandoli alla ritinteggiatura di alcuni edifici scolastici. Alla stessa stregua, oggi stipuliamo questa convenzione con il affinchè chi viene condannato ai cosiddetti lavori socialmente utili potrà farlo nell’ambito di progetti studiati ad hoc dagli uffici del Comune a servizio della cittadinanza". Tra i quali, oltre a quelli già citati, anche altri in ambito di ‘Ambiente e territorio’ (messa in sicurezza delle strade e della segnaletica, manutenzione del verde pubblico, degli edifici comunali e raccolta dei rifiuti) e ulteriori attinenti al supporto logistico, manutentivo e operativo alla Polizia Locale, oltre che all’attività di educazione, informazione e promozione sociale che la PL svolge presso le scuole e la cittadinanza.

Stefano Fogliani