Al Raffaello e al Victoria il film dei Pink Floyd: "Live at Pompeii"

Aderiranno anche i cinema modenesi Raffaello e Victoria all’iniziativa legata al mitico concerto della band inglese dei Pink Floyd, "Live at Pompeii". Il concerto che ebbe luogo nel 1971, ha dato vita a un disco e a un lungometraggio diventato una pietra miliare nella storia cinematografica del rock, con le canzoni suonate dai quattro componenti del gruppo alternate alle immagini delle rovine di Pompei e ad interviste effettuate in albergo e negli studi di registrazione.

Il film – rimasterizzato digitalmente in 4K dal girato originale in pellicola 35mm, con audio migliorato e remixato da Steven Wilson – verrà sarà quindi riproiettato nelle sale cinematografiche di tutta Italia. Al Raffaello e al Victoria sarà visibile nei giorni 28 e 29 aprile. Girato nell’ottobre del 1971, è stato il primo concerto live mai realizzato a Pompei, e include brani fondamentali come ’Echoes’, ’A Saucerful of Secrets’ e ’One of These Days’. Le spettacolari riprese dell’anfiteatro, sia di giorno che di notte, amplificano la magia dell’esibizione. Il film include anche rare immagini dietro le quinte della band al lavoro su ’The Dark Side of the Moon’ presso gli Abbey Road Studios.

Nick Mason dichiara: "Pink Floyd: Live at Pompeii è un documento raro e unico della band dal vivo nel periodo precedente a The Dark Side Of The Moon".

Il film è stato restaurato meticolosamente, fotogramma per fotogramma, partendo dal negativo originale in 35mm, ritrovato in cinque bobine etichettate in modo vago negli archivi stessi dei Pink Floyd. Questa straordinaria scoperta ha riportato alla luce la pellicola originale girata durante quelle torride giornate tra le rovine di Pompei oltre 50 anni fa.