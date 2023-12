Al Rally del Ciocchetto. Guglielmini sale sul podio

Il Rally del Ciocchetto è tradizionalmente l’ultima gara della stagione per i piloti modenesi di rally che vogliono divertirsi nelle viscide strade della tenuta del Ciocco in Garfagnana. Fra i portacolori giallo – blu il pilota di Montefiorino Giacomo Guglielmini si è messo in luce al debutto su una Renault Clio Williams della Teknocar di Sassuolo condivisa con l’esperto navigatore Fabrizio Carbognani. Il driver modenese, dopo aver sfruttato le prime prove speciali per conoscere meglio la vettura, ha concluso la manifestazione toscana al diciassettesimo posto assoluto, vincendo la classe e salendo sul secondo gradino del podio di categoria. "Macchina mai vista e provata subito sulla prima prova – ha spiegato Giacomo Guglielmini – infatti ci siamo girati in entrambi i primi due tratti cronometrati, poi mi sono adattato alla vettura e abbiamo migliorato progressivamente andando a vincere la classe. Sono molto soddisfatto, volevo soprattutto stare in macchina e divertirmi, cercando di togliere l’amarezza per l’uscita di strada patita al Rally di Schio. Ringrazio la mia famiglia, i miei sponsor, la Teknocar per l’opportunità di correre con una loro vettura e mi ha fatto molto piacere condividere l’abitacolo con Fabrizio Carbognani". Vittoria di classe anche per l’esperto driver sassolese Massimo Turrini, che ha portato la propria Peugeot 208 assieme al navigatore prignanese Mirco Bucciarelli anche al terzo posto di gruppo. Un buon risultato in una categoria sempre molto competitiva. "Siamo partiti forte – ha raccontato Massimo Turrini – eravamo primi fra le vetture due ruote motrici, ma abbiamo avuto un problema sulla nostra vettura con relativo depotenziamento delle prestazioni. Nel cercare di recuperare il tempo perso ho toccato la vettura sia nella parte anteriore che quella posteriore, concludendo la prima tappa non soddisfatto. Nella seconda giornata di gara siamo riusciti a migliorarci, concludendo con una vittoria di classe la stagione".

Giampaolo Grimaldi