Al Ramazzini la celebrazione giubilare

Si è svolta, all’ospedale Ramazzini, la celebrazione giubilare organizzata dalla Cappellania ospedaliera e presieduta dal Vicario generale monsignor Ermenegildo Manicardi. Dopo il ritrovo presso l’ingresso di via Molinari ha preso il via la processione preceduta dalla croce del Giubileo che si è conclusa davanti alla cappella dell’ospedale elevata per questo anno a luogo sacro giubilare dell’Anno Santo 2025. Qui celebranti e presenti hanno compiuto i riti penitenziali che hanno preceduto l’inizio della celebrazione eucaristica.