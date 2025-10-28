Al Ramazzini nuove tecnologie e spazi più ampi

Un taglio del nastro particolarmente atteso al Ramazzini: ieri mattina è stato ufficialmente inaugurato il nuovo edificio collegato funzionalmente dall’interno al Pronto soccorso, che ogni anno gestisce circa 45mila accessi. La struttura ospita l’Osservazione Breve Intensiva (Obi) e le tecnologie TAC e RX, a disposizione dell’emergenza-urgenza. L’investimento totale, che comprende anche il riassetto (ultimato a inizio 2021) di alcune aree del PS, come l’area codici maggiori (arancio-rossi), è di oltre 4 milioni e 600mila euro, di cui poco più di 3 milioni di finanziamenti statali per la riorganizzazione delle reti ospedaliere per l’emergenza Covid, 750mila euro provenienti da donazioni, 350mila di finanziamento regionale e 400mila di fondi aziendali. A questi vanno aggiunti oltre 570mila euro di strumentazioni diagnostiche (370mila euro per la TAC 128 strati e 200mila per l’RX, acquisita con fondi PNRR). "Lo spazio in un Pronto Soccorso è molto importante poiché permette di dare confort ai pazienti e agli operatori di lavorare in condizioni di maggiore sicurezza ed efficienza – ha affermato il dottor Sossio Serra, direttore del Ps -. Lo spostamento dell’Obi, dotata di 6 posti letto con monitoraggio multiparametrico, in un’area più ampia e con apparecchiature più moderne, ha permesso di rimodulare gli spazi, riconvertendo quello precedentemente utilizzato in un’area di osservazione post-visita per pazienti in attesa di completamento dell’iter diagnostico-terapeutico o di ricovero in uno dei reparti di degenza. Inoltre, la vicinanza con la diagnostica permetterà di tagliare i tempi degli esami".

"Un ampliamento atteso da tempo – ha proseguito il sindaco Riccardo Righi – e che rappresenta un passo avanti per la sanità del territorio. Accanto ai muri però è fondamentale lavorare sul fronte del personale: servono nuove assunzioni e risorse adeguate affinchè queste strutture possano esprimere tutto il loro potenziale". Sul fronte delle risorse umane, Mattia Altini, direttore generale dell’Ausl di Modena, annunciando l’arrivo di 6/7 nuovi medici entro l’anno nell’ambito dell’Emergenza – Urgenza, ha sottolineato che "il capitolo gettonisti stia per concludersi. Il contratto con la cooperativa è già stato interrotto ed entro la fine dell’anno grazie all’arrivo di nuovi professionisti non ci saranno più medici a chiamata". Nell’occasione sono state inaugurate anche "due nuove ambulanze sostitutive per il Set118, acquisite nell’ambito del piano aziendale di rinnovo dei mezzi del soccorso e che saranno a servizio del territorio carpigiano", ha aggiunto il direttore sanitario del Ramazzini, Giuseppe Licitra.

Maria Silvia Cabri