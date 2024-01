Al ristorante durante il Covid: "Cena consentita, tutti assolti"

Non era una cena ‘fuori legge’. Sono stati assolti ieri titolare e ‘commensali’ di una pizzeria di Sassuolo che, nel corso della seconda ondata Covid, avevano aderito alla protesta di ‘Io Apro’ tenendo quindi aperto il locale e servendo tranquillamente la pizza ai clienti ‘disobbedienti’, comodamente seduti ai tavoli. Durante la protesta ‘Io Apro’, nel 2021 erano stati tanti, infatti, i locali a contravvenire alle norme tenendo aperte le proprie attività. A processo, con l’accusa di aver violato le disposizioni anti covid erano finite quattordici persone, denunciate dopo essere state sorprese appunto all’interno della pizzeria, tenuta aperta nonostante le restrizioni in atto. Alcuni degli imputati avevano scelto il rito abbreviato mentre ieri i restanti, in tutto nove, giudicati con rito ordinario sono stati appunto assolti dal giudice Cermaria. Le difese, ovvero l’avvocato Andrea Mattioli e la dottoressa Valentina Mazzacurati hanno dimostrato come i propri assistiti non violarono le disposizioni anti covid recandosi al ristorante. I legali hanno infatti sostenuto come quel tipo di violazione fosse ascrivibile solo a chi violava la quarantena, da interpretazione del Dpcm. Non essendo positivi al virus, quindi, gli imputati non avrebbero commesso alcun reato. Ieri per il titolare della nota pizzeria e i vari ‘commensali’ è quindi arrivata l’assoluzione.