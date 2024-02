Al "Rodeo" del Tennis Modena vince l’argentino Martinez

Parla argentino il ‘Rodeo’ che si è svolto, nel corso del fine settimana, sui campi indoor del Tennis Modena. Quarantotto atleti al via per un torneo "di buon livello tecnico", spiega il direttore del torneo Adriana Serra Zanetti. Manifestazione, infatti, nobilitata dalla presenza di Daniele Bracciali, 46enne aretino con trascorsi, oltre che in Coppa Davis, anche nella top 50 del mondo. Testa di serie numero 1, il tennista toscano ha tuttavia perso, in finale, dalla testa di serie numero 3 Mateo Nicolas Martinez, arrivato all’appuntamento decisivo sulla scorta della vittoria con cui in semifinale aveva regolato Jacopo Mangiafico, testa di serie numero 4. Archiviato il ‘Rodeo’ maschile, adesso il Tennis Modena si prepara ad ospitare, il primo fine settimana di marzo, il ‘Rodeo’ femminile.