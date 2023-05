Al Salotto Muratori apre la mostra d’arte di Furin e Neviani

Sarà inaugurata oggi alle 17,30, all’interno del Salotto Muratori in via Selmi 2, la mostra d’arte bipersonale di Francesca Furin e Maria Cristina Neviani.

I visitatori potranno ammirare oltre quaranta opere che raccontano alcuni dei momenti più significativi del percorso creativo di due artiste dal tratto e dalla tecnica profondamente diverse. Con le loro creazioni, frutto di un’intima e profonda riflessione, conducono gli osservatori verso mondi tra loro distanti ma sempre emozionanti.

Da un lato Francesca Furin, la cui cifra artistica trova la sua sintesi in una serie di ritratti, tutti femminili, in cui pare voler dialogare con l’osservatore attraverso lo sguardo delle sue donne, sempre profondo e intrigante, spesso malinconico.

Dall’altro la poliedrica Maria Cristina Neviani che, utilizzando tecniche non convenzionali, propone opere la cui creatività s’intreccia e si contamina con la sua passione per la musica e per i segni della scrittura del passato o di paesi lontani. m.ped.