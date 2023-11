Al teatro Dadà musica e raccolta benefica

Sarà certamente una serata da ricordare quella in programma domani alle 20,30 al teatro Dadà, con un super concerto di tanti cantanti conosciuti. I big che calcheranno il palco del teatro saranno Renato Tabarroni, Vincenzo Serra, Anka Nela, Mauro Levrini, Cicci Il condor, Claudio Zini e Giovanni Boccaletti. La serata è organizzata da Centrovivo e Castelfranco Canta.

"In totale ogni cantante si esibirà con 4 canzoni: due nella prima parte e due nella seconda – dice Claudio Zini (nella foto), organizzatore per Castelfranco Canta – L’idea mi è venuta questa estate perché il 14 agosto io

faccio il mio solito concerto in piazza e la piazza era piena. Più persone mi hanno chiesto quando organizzavo un’altra serata. Così, dato che ci eravamo incontrati solo nel 2009 per raccogliere fonti per i terremotati dell’Aquila, ho pensato fosse giunto il momento di riproporre un momento con i musicisti e cantanti castelfranchesi. Poi alcuni non ci sono più come mio fratello Carlo, ma gli altri sono qui. Si tenga presente che Levrini ha avuto un disco d’oro; Cicci è conosciuto anche in Canada; Anka è una cantante lirica fantastica ed ha partecipato anche a varie trasmissioni. Io ho un repertorio di 5 mila brani da cui attingere. La serata è ad offerta libera ed il ricavato sarà dato alla Croce Blu e alle suore Minime dell’Addolorata".