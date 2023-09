Al Teatro di Concordia Ospiti e... bolle di sapone

Festa deve essere, e che festa sia. Con musica, ospiti, sorprese e perfino... bolle di sapone. Il Teatro del Popolo di Concordia – come abbiamo raccontato ieri – riaprirà sabato 16 settembre, a più di undici anni dal terremoto, e saranno due giorni di spettacoli, visite guidate, curiosità che coinvolgeranno tutto il paese. "Questo teatro torna a essere (finalmente) l’edificio di cui Concordia aveva bisogno", commenta Marika Menozzi, assessore alla cultura. Con l’organizzazione dell’Ater (a cui il Comune ha affidato la gestione del teatro), è stata ‘costruita’ una due giorni di appuntamenti a ingresso gratuito: da domani sarà possibile effettuare le prenotazioni presso la Biblioteca Comunale di Concordia, oppure contattando il numero 3382219383 o scrivendo a [email protected]

Maria Grazia Cucinotta sarà la madrina del taglio del nastro (accompagnato dalla Filarmonica Diazzi), sabato 16 alle 17. Dopo una prima visita del teatro, Ater annuncerà ufficialmente il cartellone della stagione 2023 - 24. Alle 18.15, un concerto spettacolo dedicato a Pier Paolo Pasolini, a cura della Fondazione scuola di musica Andreoli, "un excursus su questo poliedrico artista, con momenti di lettura alternati all’ascolto di brani", spiega la presidente Elena Malaguti. Dopo un brindisi inaugurale a cura della Pro Loco, inizieranno le visite teatralizzate "Nella pancia del teatro", rivolte soprattutto ai bambini dai 3 ai 10 anni: ideato da Claudio Milani, lo spettacolo itinerante sarà replicato in vari turni successivi, per arrivare quasi alla mezzanotte.

Domenica il teatro spalancherà le porte già al mattino con la simpatica "Ouverture des saponettes", di e con Michele Cafaggi, eccentrico ‘direttore d’orchestra’ per un concerto per bolle di sapone, fra clownerie, pantomima e musica. Entreranno poi ‘in scena’ le associazioni del territorio. Dalle 12 alle 15.30 si andrà "Alla scoperta del Teatro del Popolo" con il tour guidato a cura di Danzarte e La Zattera, poi dalle 16 lo spettacolo "Su il sipario" con Danzarte, Filarmonica Diazzi, Stelle allo Specchio e La Zattera. I due giorni della festa di inaugurazione saranno suggellati da un classico di Dario Fo e Franca Rame, "Coppia aperta quasi spalancata", una favola tragicomica sulla vita di coppia che verrà portata in scena (alle 20.30) da Chiara Francini e Alessandro Federico. Nelle due giornata, il foyer del teatro ospiterà l’installazione "L’ora delle Lucciole", a cura di Claudio Milani: a cura di ManiTese di Finale Emilia, verrà anche allestita la "Città nella città", un paese tutto in ceramica, creato dai ragazzi.

Stefano Marchetti