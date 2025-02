Al Teatro di Kia torna la rassegna. Azione Natura

A Marano sul Panaro torna al Teatro di Kia la rassegna Azione Natura, giunta alla sua 36° edizione, che quest’anno avrà come titolo "Restare aperti alla bellezza della terra". Da stasera, per quattro giovedì consecutivi fino al 20 marzo, si terranno serate dedicate agli appassionati di montagne, viaggi e avventure in natura, con racconti e immagini di personaggi che hanno legato la loro attività alla natura, e che quest’anno vede anche la partecipazione di Claudio Piani, Enrico Mosetti, Alessandro Filippini e Mario Vielmo. Stasera si inizierà con "Serata grandi viaggi in bici", in cui Claudio Piani presenterà: "Da Milano all’Everest in bicicletta". Piani, ciclista milanese, racconterà con parole e immagini del suo viaggio in bici che lo ha portato dall’Europa fino al campo base dell’Everest, attraverso Balcani, Turchia, Iran, Afghanistan e Pakistan, per oltre 10.000 chilometri.

m. ped.