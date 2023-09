Al teatro di Mirandola. Musica, prosa e danza. Ecco gli appuntamenti

Gioele Dix, Paola Minaccioni, Elena Bucci e Marco Sgrosso sono soltanto alcuni protagonisti della nuova stagione dell’auditorium Rita Levi Montalcini di Mirandola, che Ater cura in collaborazione con il Comune: dal prossimo 10 novembre fino al 10 aprile 2024, tredici spettacoli tra musica, prosa, danza e circo contemporaneo. L’apertura sarà nel segno del Mirandola Jazz Festival, dal 10 al 12 novembre, mentre il primo appuntamento con la prosa è fissato per mercoledì 22 novembre con "Ma per fortuna che c’era il Gaber", un ricordo del grande cantautore filosofo, di e con Gioele Dix, in scena con Silvano Belfiore al pianoforte e Savino Cesario alle chitarre. Sabato 9 dicembre sarà poi alla ribalta Paola Minaccioni, antieroina per antonomasia nel suo "Stupida show".

Dopo la pausa natalizia, si aprirà il 2024 trascorrendo la vigilia dell’Epifania con la compagnia Teatro Necessario e i suoi "Clown in libertà", un irresistibile viaggio musicale con tre simpaticissimi istrioni. Venerdì 19 gennaio, poi, lo scrittore Paolo Nori porterà a Mirandola il suo nuovo spettacolo, "La libertà. Primo episodio", con le musiche originali di Alessandro Nidi. "Spezzato è il cuore della bellezza" di Matteo Dammacco (che nel 2020-21 ha vinto il premio Ubu per la categoria ‘Nuovo testo italiano - Scrittura drammaturgica) verrà presentato venerdì 2 febbraio: la storia di un triangolo amoroso per uno sguardo sull’amore e sulle sue pieghe tormentate. Venerdì 16 febbraio, poi, appuntamento con "Quel luogo dentro di noi", nell’ambito del progetto regionale su "Teatro e saluto mentale". Un altro spettacolo apprezzato e premiatissimo, "Le Supplici" di Euripide, con la regia di Serena Sinigaglia, per la serata di sabato 24 febbraio. Spazio anche alla danza, l’8 marzo, con il danzatore e coreografo keniota Anuang’a Fernando e la sua ultima creazione "We are nomads". Elena Bucci e Marco Sgrosso rileggeranno poi un grande dramma di Ibsen, "La casa dei Rosmer", un luogo di relazioni, dubbi e inquietudini (27 marzo). E per chiudere, il 10 aprile, una commedia, "Amanti" di Ivan Cotroneo, con Massimiliano Gallo e Fabrizia Sacchi. Gli abbonamenti saranno in vendita dal 7 ottobre. Info, www.ater.emr.it

