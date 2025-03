Al teatro Facchini si celebra il genio di Dante

Al Teatro Comunale "W. Facchini" di Medolla arriva questa sera alle 20.30 "Dalla terra al cielo" per celebrare il genio di Dante Alighieri, spettacolo che anticipa di Dantedì che si celebra ogni anno in tutta Italia per ricordare il padre della nostra lingua. Protagonista Giovanni Terreni, attore e declamatore che ha dedicato la sua carriera al Teatro Medievale, proseguendo l’antica tradizione toscana, cominciata subito dopo la morte del Sommo Poeta nel 1321, di imparare a memoria tutti i canti della sua opera più celebre. Con lui, sul palco, Antonella Natangelo, arpista, soprano e compositrice, specializzata nel repertorio medievale, che accompagnerà il viaggio tra Inferno, Purgatorio e Paradiso che fin dalla sua pubblicazione continua ad affascinare intere generazioni di lettori e studiosi. Lo spettacolo,

Al. Gr.