Al Teatro Michelangelo il ’caucasico irrisolto’ di Antonio Ornano

Domani alle 21 l’esilarante Antonio Ornano salirà sul palcoscenico del teatro Michelangelo di Modena col suo ultimo travolgente monologo: ‘Maschio caucasico irrisolto’. Il protagonista di questo irrefrenabile flusso di coscienza è un uomo che affronta la vita con una morale approssimativa, scarsa autostima ed una notevole dose di cinismo. "Ad una certa età capita di tirare le somme, fare bilanci e magari scoprire di aver trascorso gran parte della propria vita proiettati in avanti e frantumati in tanti pezzi, ciascuno dei quali funzionale a salvarsi le piume", le note dell’autore. Forse è solo per guadagnarsi il desiderio di essere visto e possibilmente amato, da chi gli sta attorno e da quel pubblico che insegue disperatamente per farlo ridere perché, come dice lui stesso rubando la battuta di un vecchio film, in quel momento si sente speciale.